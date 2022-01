Inter news, ritorno di fiamma sulla fascia: nuovi contatti col PSG

Inter news: il mercato dei Campioni d'Italia è entrato nel vivo.

Marotta e Ausilio sanno bene che l'attuale rosa a disposizione di Simone Inzaghi è quasi perfetta. La nuova sessione di mercato servirà all'Inter per rinforzare ulteriormente le seconde linee e rendere ancor più competitiva la squadra, soprattutto in vista degli ottavi di Champions League contro il Liverpool. Uno dei ruoli più importanti per il gioco di Inzaghi è quello dell'esterno. Ed è proprio sulle fasce che la società sta lavorando per portare a Milano alternative all'altezza. Nelle ultime ore si è parlato tanto di Lucas Digne, esterno ex Roma e Barcellona che attualmente gioca all'Everton. Proprio dell'ex giallorosso abbiamo già parlato in precedenza, ma sembra non esser l'unico francese nel mirino di Marotta. L'altro nome circolato nelle ultime ore è quello di Layvin Kurzawa.

L'esterno sinistro di proprietà del PSG potrebbe arrivare a Milano in prestito secco per sei mesi. Come svelato da Sportmediaset, la trasferta di Bologna è stata utile alla società che ha avuto modo di incontrare Inzaghi. Durante il piccolo summit di mercato si è affrontato il discorso sul rinnovo di Brozovic, che sembra sempre più vicino alla fumata bianca, ma soprattutto si è parlato del colpo sulla fascia sinistra. Sarebbe riemerso il nome di Kurzawa. La società nerazzurra visti i buoni rapporti con i parigini spera che il club francese apra al prestito secco. La seconda indiscrezione arriva dalla Gazzetta dello Sport che conferma come il nome sia caldo in orbita Inter e che nelle prossime settimane ci saranno contatti col PSG per capire quante possibilità ci sono di portarlo a Milano.

Intanto i nerazzurri sono sempre più concentrati sulla prossima sfida, quella contro la Lazio. Per l'occasione potrebbe rivedersi Edin Dzeko che è ormai guarito dal Covid (qui i dettagli sulla negatività del bosniaco).