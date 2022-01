Mercato Inter, sorpresa Digne: novità importante sul suo futuro

Mercato Inter, quasi tramontata la pista Digne.

Il terzino francese ex Roma, è praticamente fuori dal progetto dell'Everton dopo alcuni screzi con il tecnico dei Toffes, Rafa Benitez, e dopo che la società inglese ha fatto un grosso investimento in quel ruolo, prelevando il terzino ucraino della Dinamo Kyev, Vitaly Mykolenko. Pertanto, il giocatore, è in uscita e ci sono tante squadre molto interessate a lui già a gennaio. Tra queste, come sappiamo, anche l'Inter che, però, ha visto raffreddare questa pista dal momento che la richiesta dell'Everton è di 35 milioni di euro e non prevede la possibilità di un prestito.

Ecco perchè l'Inter cerca altri obiettivi, ma oltre a ciò, secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, sul giocatore c'è la corte sfrenata del Newcastle che sta iniziando la sua opera di rafforzamento per il mercato di gennaio con la nuova proprietà araba che vuole raggiungere, in questa stagione, la salvezza ed ha già ingaggiato il terzino destro dell'Atletico Madrid, Kieran Trippier. Proprio per questo, la società bianconera, vuole rafforzare anche la corsia mancina proprio con Digne.

Non solo, ma ci sarebbe già una bozza di offerta per avere il giocatore che consiste in 25 milioni più una contropartita tecnica, offerta che fa vacillare l'Everton, mentre, ad oggi, il giocatore sembra un po' freddino nell'accettare, visto che vuole palcoscenici che possano lottare per traguardi importanti, ed a tal proposito la corte del Chelsea potrebbe andare a segno. Vedremo quale sarà la soluzione per il giocatore, quel che è certo è che l'Inter, molto probabilmente si tirerà fuori dalla corsa.