ULTIM'ORA - Dzeko, c'è il verdetto del tampone! Contro la Lazio...

Inter, Edin Dzeko è negativo dopo il primo tampone. Inzaghi sorride, domenica contro la Lazio ci sarà secondo il Corriere dello Sport edizione online.

Stamani, dopo il primo tampone negativo e in attesa della conferma del secondo, l’attaccante bosniaco si è allenato ad Appiano Gentile a parte. Domani lavorerà con i compagni e quindi sarà a disposizione per la sfida contro i biancocelesti. Restano positivi Cordaz e Satriano.

Dzeko aspetta quindi il secondo tampone negativo per avere la conferma definitiva, poi dovrà fare le visite mediche per tornare all’attività. Ci sono i tempi tecnici per recuperarlo in vista di domenica sera, a meno di sorprese ci sarà con la Lazio. Poi deciderà Inzaghi se schierarlo subito da titolare con Lautaro o se preferire Alexis Sanchez, che al momento è in leggero vantaggio.