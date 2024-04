Inter, Marotta punta Buongiorno: la formula da proporre e le eventuali contropartite tecniche

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 05/04/2024

Inter, Marotta vuole portare Buongiorno in nerazzurro. La squadra di Simone Inzaghi si sta preparando per la prossima partita di campionato contro l’Udinese. Una sfida ostica, dal momento che la squadra bianconera è alla disperata ricerca di punti salvezza. Non solo, ma gli uomini di Cioffi, tradizionalmente, hanno sempre creato tantissime difficoltà ai nerazzurri e proprio nella scorsa stagione, nel loro stadio, sono riusciti ad ottenere una grande vittoria.

Per questo, Lautaro e compagni dovranno fare molta attenzione per evitare brutte sorprese nella strada che porta al ventesimo scudetto e alla seconda stella. Intanto, se la squadra lavora sul campo, la dirigenza sta cercando di impostare il prossimo mercato per rinforzare la rosa di Inzaghi nella prossima stagione. I nerazzurri sono alla ricerca di un difensore e il nome in cima alla lista è quello di Alessandro Buongiorno.

Secondo Tuttosport, il Torino valuta il ragazzo circa 40 milioni di euro e Marotta vorrebbe proporre la formula del prestito con obbligo di riscatto. Non solo, ma il dirigente nerazzurro vorrebbe anche inserire delle contropartite a scelta tra Martin Satriano, oggi in prestito al Brest, Francesco Pio Esposito e Valentino Carboni. Vedremo se Cairo si lascerà convincere dalla proposta o, come per Bremer, terrà duro. Intanto, l’Inter si muove.