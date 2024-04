Rinnovi Lautaro-Barella, Zhang dice sì: ma ci sono due parametri da rispettare

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 05/04/2024

Rinnovi Lautaro-Barella, Zhang dice sì. In casa nerazzurra, il prossimo impegno di campionato sarà quello contro l’Udinese. Ma anche per quanto riguarda aspetti più da scrivania la società si sta muovendo. A breve si avranno risposte in merito alla situazione tra Zhang ed Oaktree, ma la dirigenza lavora anche sui rinnovi di contratto dei propri asset migliori. In cima alla lista, ovviamente, ci sono quelli di Lautaro e di Barella.

E proprio a tal proposito, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbero novità importanti. Infatti, stando alla rosea, il presidente interista Steven Zhang, avrebbe dato il proprio assenso a concludere le trattative con i due giocatori. Il presidente nerazzurro li considera due elementi fondamentali e due giocatori importantissimi all’interno del sistema squadra. Ovviamente, Zhang ha anche fatto presente che il tutto deve andare incontro al rispetto di due parametri concatenati.

Il primo è quello del pareggio tra entrate e uscite che, piano piano, in questi anni sta portando ad arrivare al pareggio di bilancio. Il secondo, invece, è quello di non aumentare i costi della rosa. A tal proposito, la dirigenza, si può permettere di aumentare le offerte per i proprio big perchè ricorrendo al mercato dei parametri zero, gli ammortamenti sono calati in maniera drastica.