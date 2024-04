Zhang-Inter, soluzione vicina per il prestito di Oaktree. E questo non impedisce una cosa

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 05/04/2024

Zhang-Inter, vicina la soluzione per il prestito di Oaktree. In casa nerazzurra, la concentrazione è massima per la preparazione del prossimo turno di campionato che vede gli uomini di Simone Inzaghi affrontare fuori casa l’Udinese. Nella passata stagione, in quello stesso stadio, ci fu uno dei momenti peggiori della stagione, con una sconfitta per 3-1 che, praticamente ad inizio campionato, condannò Lautaro e compagni a dover subito uscire dalla lotta scudetto.

Quest’anno, ovviamente, la situazione è ben diversa, ma la concentrazione dovrà essere massima per fare in modo di portare a casa i tre punti contro una squadra invischiata pericolosamente nella lotta per la salvezza e che, tradizionalmente, per il suo modo di giocare, ha sempre creato grossi grattacapi ai nerazzurri. Intanto, se la squadra lavora in campo, uno dei temi di questi giorni è la situazione societaria. In tanti si chiedono cosa farà il presidente Steven Zhang.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il presidente nerazzurro è vicino alla conclusione della telenovela. Infatti, le parti, sarebbero in procinto di rinnovare il prestito in modo tale che il delfino di Suning possa tenersi il club. Ovviamente, questo, non impedirebbe al presidente interista di cercare nuovi soggetti a cui vendere la società. Ma questo è un discorso che si vedrà più avanti. Di certo, siamo vicini ad una conclusione di questa telenovela che va avanti da qualche anno.