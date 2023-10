Inter, Marotta blinda un centrocampista: novità sul rinnovo

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 21/10/2023

Inter concentrata sui rinnovi. L’inizio altalenante della stagione per l’Inter ha sollevato preoccupazioni tra i tifosi, con il sorpasso del Milan e le prestazioni altalenanti che hanno offuscato l’iniziale ottimismo attorno alla squadra.

Nonostante ciò, l’Inter rimane una delle candidate principali per la conquista dello scudetto, e ora la dirigenza si sta concentrando sulla strategia a lungo termine, con una particolare attenzione ai rinnovi contrattuali per mantenere la forza della rosa.

Inter, testa al rinnovo di Mkhitaryan: le ultimissime

Nell’ambito di queste considerazioni, l’attenzione è ora rivolta a Henrikh Mkhitaryan, che si è distinto come uno dei protagonisti chiave della squadra. La volontà del club di estendere il contratto del centrocampista armeno si basa sulle prestazioni costantemente solide che ha offerto sin dal suo arrivo dalla Roma nel 2022. Considerato un colpo astuto dalla dirigenza nerazzurra, insieme all’acquisizione di Dzeko, Mkhitaryan ha dimostrato di portare un’esperienza e una leadership di valore al team. Sebbene le statistiche non riflettano necessariamente una produzione di gol straordinaria, l’interesse dell’Inter nel trattenere Mkhitaryan si basa su una serie di contributi che vanno ben oltre i numeri.

La squadra è pronta a offrire un nuovo contratto biennale al giocatore, mantenendo l’ingaggio a 3.5 milioni di euro, in riconoscimento del suo ruolo cruciale nel sistema tattico di Inzaghi. Con le trattative in corso, l’obiettivo della dirigenza è di garantire che Mkhitaryan resti un pilastro fondamentale per la continuità e la forza della rosa nerazzurra nel futuro prossimo. La firma imminente di Mkhitaryan rappresenta una priorità evidente per il club, sottolineando la determinazione di Inzaghi e della dirigenza a mantenere un nucleo forte di giocatori chiave per il successo futuro dell’Inter.