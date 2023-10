Torino Inter, Inzaghi sorprende tutti con un cambio inaspettato

di Simone Salines, pubblicato il: 21/10/2023

TORINO INTER – In vista della trasferta piemontese, il tecnico nerazzurro ha sciolto gli ultimi dubbi legati alla formazione titolare.

Sarà una partita tutt’altro che semplice quella che vedrà l’Inter impegnata oggi contro il Torino di Ivan Juric. I granata, che saranno orfani del proprio bomber Duvàn Zapata, hanno voglia di ottenere il massimo risultato davanti ai propri tifosi.

Torino Inter, le probabili scelte di Inzaghi

Archiviata la sosta per gli impegni con le Nazionali, il tecnico di Piacenza ha nuovamente i suoi ragazzi a disposizione. Contro il Torino infatti, con ogni probabilità si schiererà con il consueto 3-5-2: tra i pali ci sarà Sommer che sarà difeso dal trio composto da Pavard, De Vrij e Acerbi (quest’ultimo sostituisce l’acciaccato Bastoni).

Sulle fasce agiranno rispettivamente Darmian (che a sua volta sostituisce il non al meglio Dumfries) e Dimarco, con Calhanoglu in cabina di regia e Mkhitaryan e Barella in veste di mezze ali. In avanti, spazio al solito tandem formato dal capitano Lautaro Martinez e Thuram.