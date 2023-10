Torino Inter, altro successo: percorso perfetto in campionato

di Davide Currenti, pubblicato il: 21/10/2023

Torino Inter, 4 su 4 in trasferta. Non si ferma la corsa esterna dell’Inter di Simone Inzaghi. Contro i granata, ecco il quarto successo consecutivo lontano da San Siro. Un 3-0 maturato nel secondo tempo, grazie alle reti di Thuram, Lautaro e Calhanoglu su rigore.

Percorso perfetto, fino ad ora, in trasferta. E un altro dato da tenere in considerazione, riguarda i gol subiti: zero. Oggi, contro i granata, Sommer è stato il migliore in campo nel primo tempo. Due parate importanti su Seck e Pellegri e una sicurezza negli interventi da portiere esperto e forte: quello che è Yann.

Torino Inter, buon secondo tempo

Dopo un primo tempo dai due volti per i nerazzurri, nella ripresa il gol di Thuram ha messo in discesa il match. Fondamentale l’innesto di Dumfries, autore dell’ennesimo assist in questo inizio di stagione. Poi, il cinismo, l’istinto del gol di Marcus. Rete non semplice, palla che arriva bassa e veloce, ma una coordinazione perfetta per battere Milinkovic-Savic.

E l’undicesimo gol in campionato del capitano Lautaro Martinez sugli sviluppi di un calcio d’angolo, a dare tranquillità a tutta la squadra. Con la rete finale di Calhanoglu, perfetto dal dischetto. Ora, testa alla Champions League.