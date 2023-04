Inter, dalla Croazia: nuova pretendente per Brozovic: fissato il prezzo

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 26/04/2023

Inter, a fine stagione anche Brozovic potrebbe salutare. Il croato, con l’exploit di Calhanoglu in cabina di regia non è più ritenuto fondamentale e di fronte ad un’offerta congrua potrebbe essere ceduto.

Negli ultimi mesi si è spesso parlato dell’interesse di Psg e Barcellona con i blaugrana inoltre si potrebbe imbastire uno scambio con lo scontento Kessie. Ma sulle tracce del 77 nerazzurro ci sarebbe anche un club inglese.

Inter, il Newcastle piomba su Brozovic: i nerazzurri vogliono 35 milioni

Brozovic sarebbe finito anche nel mirino del Newcastle che sta disputando un’ottima stagione e salvo clamorosi crolli si qualificherà in Champions per la prossima stagione. I Magpies sarebbero già alla ricerca di rinforzi di qualità ed esperienza europea e sarebbero pronti all’assalto per il croato.

A riportarlo è il quotidiano croato Sportske Novosti, aggiungendo inoltre che i nerazzurri valuterebbero il giocatore 35 milioni di euro. Si attendono ulteriori novità entro le prossime settimane ma il futuro di Brozovic a questo punto sembrerebbe sempre più lontano da Milano.