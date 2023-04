Inter-Juventus: Inzaghi ne cambia 9, diversi dubbi per Allegri. Le probabili

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 26/04/2023

Inter-Juventus, questa sera al San Siro il match valido per la semifinale di Coppa Italia. Si riparte dal pareggio per 1-1 dell’andata allo Stadium, chi passerà il turno affronterà la vincente tra Fiorentina e Cremonese.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto su quelle che potrebbero essere le scelte di formazione dei due club. Inzaghi ne cambia 9 rispetto all’ultima partita ed è pronto a schierare i titolarissimi dopo il turnover con l’Empoli, mentre Allegri deve fare i conti con alcune assenze.

Inter-Juventus, Calhanoglu titolare; Di Maria alle spalle di Milik

Solito 3-5-2 per i nerazzurri con Darmian, Acerbi e Bastoni a blindare la porta di Onana. In cabina di regia torna titolare Calhanoglu con il diffidato Brozovic in panchina. Ai lati del turco Barella e Mkhitaryan. Sulle corsie laterali Dumfries e Gosens. In attacco Dzeko favorito al fianco di Lautaro.

Bianconeri quasi a specchio con un 3-5-1-1 con Di Maria favorito su Chiesa a supporto di Milik. In mezzo al campo intoccabili Rabiot e Locatelli con uno tra Fagioli e Miretti. Sulla fascia destra De Sciglio al posto dello squalificato Cuadrado, mentre a sinistra occhio a Kostic non al meglio della condizione. Al suo posto potrebbe giocare Iling-Junior o addirittura Chiesa. In difesa invece dubbi su Bremer, occhio a Rugani, Bonucci o Gatti. A completare il reparto Danilo ed Alex Sandro con Perin tra i pali.