Inter Juventus, è questione anche di soldi

di Redazione, pubblicato il: 26/04/2023

(Inter) Non solo il prestigio, non solo il trofeo, vincere la Coppa Italia vale anche qualche soldino che, date le condizioni, non fa mai male.

Ne parla oggi il sito Calcio e finanza.it.

“Vincere la manifestazione porta nelle casse del club che si laurea campione oltre 7 milioni di euro. Si tratta di 2 milioni in più rispetto ai 5 milioni di euro che incasserà invece l’altra finalista. Cifre alle quali vanno aggiunti poi gli incassi per le partite allo stadio, che soprattutto nelle semifinali saranno corposi.

In generale, arrivare a disputare la finale della competizione garantisce già alle squadre partecipanti un po’ meno di 3 milioni di euro, sommando i premi di tutti i passaggi di turno (ottavi di finale, quarti di finale e semifinali). Poi c’è la finale: chi la vince guadagna 4,5 milioni, mentre chi perde porta a casa circa 2 milioni.”