Inter, il futuro di Lukaku è altrove? Spunta una nuova ipotesi

di Diego De Cicco, pubblicato il: 26/04/2023

Inter, ci si interroga sul futuro di Romelu Lukaku. Il giocatore come si sa è in prestito dal Chelsea. A fine stagione tornerà sicuramente a Londra, come dichiarato dallo stesso Marotta, ma per la prossima stagione le opzioni sono diverse. Tra nerazzurri e londinesi ci sarebbe un gentleman agreement per il rinnovo del prestito per un secondo anno, ma la stagione in corso non è certo stata positiva. i nerazzurri starebbero pensando di non rinnovarlo.

Big Rom è di fatto stato indisponibile per oltre metà delle partite giocate dall’Inter con un bottino davvero magro. Solo nell’ultimo mese ha iniziato a dare il suo contributo con il gol decisivo contro il Porto, i due rigori contro Juventus in Coppa Italia e Benfica e la doppietta di Empoli. Inter, Lukaku tornerà a Londra. Nel suo intento c’è tornare in nerazzurro ma Pochettino potrebbe rilanciarlo coi Blues.

Secondo quanto riporta Gazzetta.it, la dirigenza nerazzurra starebbe pensando seriamente al da farsi, perché il rinnovo del prestito richiede somme importanti che si potrebbero spendere altrove. Inoltre, ora è lo stesso Chelsea che potrebbe voler tenere in rosa l’attaccante belga nella prossima stagione. Infatti a Stamford Bridge dovrebbe arrivare Pochettino come manager e l’argentino vedrebbe di buon occhio il ritorno del bomber. Una volta sulla panchina dei Blues l’ex tecnico del Tottenham sarebbe felice di dare una seconda chance al giocatore che resta il secondo acquisto più caro nella storia del club londinese. In questo caso Lukaku, che ha sempre detto di voler rimanere a Milano e di sentirsi in debito con la tifoseria nerazzurra, non sarebbe un emarginato ma entrerebbe al centro del progetto tecnico di Pochettino. Si è nel clou della stagione e la conferma in nerazzurro può essere conquistata solo a suon di gol.

Inter-Juventus, Inzaghi ne cambia addirittura nove.