Inter, Ausilio in giro per l’Europa: quali novità?

di Redazione, pubblicato il: 18/04/2024

(Inter) La Gazzetta dello Sport riporta che “Piero Ausilio è… in missione: è volato prima a Barcellona dove al Montjuic ha assistito alla vittoria del Psg contro i padroni di casa, e poi è andato a Manchester per l’altro quarto tra il City e il Real Madrid. Due grandi partite alle quali hanno assistito numerosi addetti ai lavori, tra dirigenti di altre formazioni e procuratori..

Il giro di contatti in queste occasioni è d’obbligo per verificare se esistono occasioni di mercato allettanti. L’Inter ha già messo a segno le prime operazioni portando a Milano Zielinski e Taremi, entrambi a parametro zero.

Nel frattempo però la dirigenza si tiene aggiornata sulle possibilità e studia le occasioni che potrebbero nascere magari dopo i contatti creati anche in questi due giorni di grandi sfide di Champions.