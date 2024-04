Inter, Colombo arbitrerà il derby, vecchie ruggini con i rossoneri

di Redazione, pubblicato il: 18/04/2024

(Inter) Il derby di lunedì prossimo sarà diretto dal sig.Andrea Colombo della sezione di Como. Prima partita in serie A nel 2021, internazionale dal 2023, nello scorso mese di gennaio è stato premiato come miglior giovane arbitro internazionale.

Nella sua carriera un episodio che sollevò polemiche proprio da parte del Milan, riportato dal sito TMW.

Il fatto risale al 2018 quando, dopo Milan-Chievo Primavera, il difensore rossonero Andrea Conti fu squalificato per tre turni e arrivò anche l’inibizione per Paolo Maldini.

Il Milan presentò ricorso contro le sanzioni. “Secondo quanto emerse infatti il direttore di gara aveva assunto un atteggiamento provocatorio e derisorio nei confronti di alcuni giocatori del Milan. Un ragazzo è stato preso in giro in quanto portava l’apparecchio ai denti e un altro è stato definito “grasso”. Perfino Daniel Maldini, figlio di Paolo, è stato preso in giro. La corte sportiva di appello però accolse parzialmente il ricorso del Milan che annullò l’inibizione di Paolo Maldini, ma respinse quella relativa alla squalifica di Andrea Conti.