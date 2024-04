Inter, mondiale per club 2025, ecco le europee qualificate

di Redazione, pubblicato il: 18/04/2024

L’Inter ha raggiunto la qualificazione al mondiale per club 2025 ormai da tempo. I risultati dei quarti di finale di Champions hanno decretato le ultime squadre europee qualificate. L’Atletico Madrid è dentro nonostante l’eliminazione patita per mano del Borussia Dortmund, l’Arsenal è invece out, l’unica chance per agguantare il torneo mondiale sarebbe stata la vittoria in Champions. Via libera dunque per il Salisburgo che agguanta l’ultimo posto disponibile che viene assegnato al primo club nel ranking Uefa di una nazione che non abbia già due squadre qualificate tra le 11.

Nel luglio del 2025 negli Stati Uniti l’Inter sarà dunque chiamata ad affrontare Real Madrid, Manchester City, Chelsea, PSG Juventus, Atletico Madrid, Bayern, Borussia Dortmund, Porto, Benfica e Salisburgo.