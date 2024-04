Inter, ottime notizie sul fronte Gudmunsson. Ma ci sono due fattori da considerare

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 18/04/2024

Inter, buone notizie sul fronte Gudmunsson. La squadra di Simone Inzaghi è tornata nella giornata di ieri al lavoro per preparare il complicatissimo derby di campionato. In caso di vittoria, i nerazzurri, vincerebbero matematicamente il loro ventesimo scudetto. Ma il Milan, al netto del pareggio contro il Sassuolo, è parsa, specie negli ultimi impegni, una squadra decisamente più in palla rispetto a quella dell’andata, considerando anche il momento di forma non ottimale di Lautaro e compagni, bisogna prestare la massima attenzione per provare a portare a casa vittoria e tricolore.

Intanto, in viale della Liberazione, la dirigenza nerazzurra sta pensando a come rinforzare la squadra di Inzaghi in vista della prossima stagione. Uno dei reparti tenuto sotto la lente di ingrandimento, è sicuramente quello offensivo, con il nome di Gudmunsson che interessa parecchio Marotta e Ausilio. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il giocatore sarebbe parecchio entusiasta di raggiungere la Pinetina nella prossima stagione e giocare in una squadra con obiettivi elevati sia in Italia che in Europa.

Ma ci sono due fattori da considerare. Il Genoa valuta il giocatore non meno di 35-40 milioni di euro, dunque i nerazzurri dovranno trovare la formula giusta in primis, per non appesantire troppo il bilancio, ma anche la contropartita per provare ad abbassare la parte cash. Secondariamente, occhio anche alla concorrenza, in primis della Juventus, ma anche del Tottenham che, però, al momento guarda la situazione con più distacco rispetto alle due italiane.