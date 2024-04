Zhang-Inter, ecco cosa farà il presidente nerazzurro con Oaktree entro il 20 maggio

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 17/04/2024

Zhang-Inter, a breve si saprà cosa farà il presidente nerazzurro con il prestito di Oaktree. Mentre la squadra di Simone Inzaghi lavora sul campo per preparare la complicatissima partita di campionato contro il Milan, in casa nerazzurra tiene banco la situazione riguardante il presidente Steven Zhang e la restituzione del prestito al fondo statunitense Oaktree. Il numero uno nerazzurro, infatti, entro il 20 maggio, dovrà restituire 375 milioni di euro comprensivi di interessi, pena il pignoramento delle quote del club nerazzurro.

Ed ecco che proprio il 20 maggio si avvicina sempre di più e si scoprirà quale sarà il destino sia della società che del suo proprietario. Intanto, quest’oggi, Il Sole 24 Ore, ha parlato della questione, facendo una nuova ipotesi in merito alla soluzione da trovare. Secondo il quotidiano economico, il numero uno nerazzurro sarebbe in procinto di trovare un nuovo accordo per un rifinanziamento ponte, da un nuovo fondo e in tal caso si tratterebbe di HayFin. Dunque, le prossime settimane, saranno cruciali.

Vedremo come andrà a finire la vicenda. L’impressione è che Zhang terrà ancora l’Inter per avere maggior tempo per cedere la società alle sue condizioni. Non resta che aspettare. La data del 20 maggio si avvicina sempre di più. I nerazzurri stanno per conoscere il loro futuro a breve.