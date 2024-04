Inter, Gudmunsson piace tantissimo: ma occhio alla concorrenza (soprattutto italiana)

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 17/04/2024

Inter, Gudmunsson piace tantissimo. La squadra di Inzaghi sta preparando il prossimo complicatissimo impegno di campionato contro il Milan di lunedì sera. una partita di fondamentale importanza perchè potrebbe consegnare il ventesimo scudetto della storia nerazzurra e, dunque, la seconda stella. Una vittoria, potrebbe permettere a Lautaro e compagni di poter entrare nella storia. Ma il Milan non ha intenzione di restare a guardare e vuole approfittare della stanchezza mostrata dall’Inter in queste ultime giornate di campionato.

Servirà la partita perfetto per portare a casa la vittoria e la massima cura di ogni dettaglio e di ogni situazione di gioco. Intanto, la dirigenza di viale della Liberazione, sta pensando già a come rinforzare al squadra in vista della prossima stagione. E uno dei reparti che, come si sa, è sotto osservazione è quello d’attacco. Dopo l’innesto di Taremi, si cerca un altro elemento all’altezza che possa sostituire senza patemi i titolari e il profilo è stato trovato in Gudmunsson.

Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, però, sull’islandese c’è parecchia concorrenza. Infatti, il Tottenham e soprattutto la Juventus sarebbero in corsa per il giocatore. I bianconeri, tra l’altro, potrebbero sfruttare l’inserimento di contropartite che piacciono molto al Genoa, come ad esempio Barrenechea. Vedremo quale strategia applicheranno i nerazzurri per concludere in maniera positiva la trattativa per un giocatore che è stato tra i migliori del campionato di Serie A.