Dzeko-Inter, paradosso rinnovo: ecco cosa dovrebbero fare i nerazzurri

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 19/01/2023

Dzeko-Inter, il rinnovo di contratto diventa un paradosso. L’uomo della partita di Supercoppa vinta dalla squadra nerazzurra per 3-0 sul Milan, è stato senza dubbio Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco ex Roma, è stato autore sì del gol del raddoppio, ma anche di tante giocate di qualità che hanno impreziosito tantissimo la sua prestazione. Proprio in questi giorni, su Dzeko, si è iniziato a ragionare anche in ottica rinnovo del contratto.

Dzeko, infatti, vede spirare il proprio rapporto con l’Inter il prossimo giugno a parametro zero e la società vorrebbe cercare di rinnovare. Dopo la partita, il giocatore, ha glissato sul futuro, senza dare delle indicazioni particolari. Ma i prossimi mesi potrebbero essere parecchio importanti in tal senso.

Dzeko-Inter, il rinnovo di contratto dell’attaccante bosniaco diventa un paradosso: cosa dovrebbero fare i nerazzurri

Dzeko, dunque, anche in questa stagione, nonostante la sua età, si sta rivelando essere un elemento molto importante della rosa di Simone Inzaghi. Secondo quanto sostiene La Gazzetta dello Sport, però, il rinnovo di contratto sta diventando un paradosso. Infatti, la società, vorrebbe proporre un rinnovo al ribasso e l’attaccante sa già che non potrà pretendere la stessa cifra o una superiore rispetto a quella percepita attualmente.

Ma le prestazioni ottime dell’attaccante, potrebbero fare in modo che Dzeko non accetti una grossa riduzione dell’ingaggio e potrebbe portare lecitamente i propri argomenti sul tavolo delle trattative. Non solo, proprio per evitare brutte sorprese, la rosea sostiene come le tempistiche di rinnovo non debbano proporlo solo in primavera, ma iniziare fin da subito. Insomma, vedremo come evolverà la situazione. Di sicuro l’Inter vuole tenere ancora Dzeko con sè.