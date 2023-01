Zhang-Inter, non solo Supercoppa: ecco i motivi della presenza a Riyad

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 19/01/2023

Zhang-Inter, il presidente nerazzurro presente a Riyad non solo per la Supercoppa. La vittoria di ieri sera per 3-0 contro il Milan, ha portato nella bacheca nerazzurra il quarto trofeo delle ultime tre stagioni, che è anche il quarto trofeo della gestione Steven Zhang. Una presidenza che, sicuramente, a livello di vittorie, negli ultimi anni, ha dato delle soddisfazioni ai tifosi nerazzurri dopo undici anni di buio.

Però, oltre al campo, una partita importante si gioca anche in merito ad una eventuale cessione e ai conti della società. Si sa come il debito del club nerazzurro sia parecchio ampio e sappiamo come, l’intenzione del presidente nerazzurro, sia quella di cedere la società. Ma, fino a questo momento, non è arrivata alcuna offerta soddisfacente per acquisire il club. Intanto, lo stesso Zhang, pare essersi messo al lavoro in prima persona.

Zhang-Inter, il presidente nerazzurro presente a Riyad: non solo Supercoppa, ma anche questioni societarie

Come detto, la presenza a Riyad del presidente Steven Zhang, non ha riguardato soltanto l’aspetto del campo. E’ vero che il numero uno nerazzurro, quando la squadra si è giocata trofei importanti, ha sempre mostrato vicinanza a giocatori e staff tecnico. Ma questa volta ci sono anche altri motivi. Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Steven Zhang avrebbe avuto degli incontri sia per la questione cessione che per il procacciamento di alcuni sponsor.

Pare, infatti, che il presidente interista abbia voluto avere qualche incontro vis à vis con qualche sponsor, ma sarebbe anche alla ricerca di qualcuno che, magari, possa rilevare una quota di minoranza della società nerazzurra. Vedremo se qualcosa di interessante potrà venire fuori da questi incontri. Di sicuro, in casa nerazzurra, soprattutto i tifosi, si augurano che il periodo di sostenibilità, possa far sì che ad eventuali cessioni, corrisponda il reinvestimento di tutta la cifra incassata per avere una squadra competitiva.