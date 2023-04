Inter, si complicano due rinnovi. Una situazione preoccupa i nerazzurri

di Diego De Cicco, pubblicato il: 25/04/2023

Inter, i prossimi mesi saranno decisivi per raggiungere obiettivi improntanti.

Non solo per conquistare dei trofei, ma anche per capire quale sarà la dimensione dei nerazzurri nella prossima stagione.

In funzione futura si sta muovendo anche la dirigenza. Marotta e Co. stanno lavorando per metter su la rosa del prossimo anno, della quale ancora non è chiaro chi ne farà parte.

La situazione rinnovi infatti procede a singhiozzi. Tra i dossier caldi in tal senso c’è quello che riguarda il prolungamento del contratto di Stefan De Vrij. Il difensore olandese viene da un’annata non proprio esaltante, nella quale ha perso anche la titolarità a centro della difesa per “colpa” di una stagione super di Francesco Acerbi. Il giocatore ex Lazio è in scadenza la 30 giugno.

Inter, la situazione rinnovi procede a rilento. Stallo la questione De Vrij mentre su Bastoni aumentano le ombre di perderlo a zero nel 2024.

Da quanto riporta il Corriere dello Sport la dirigenza avrebbe proposto il rinnovo al difensore. Il nodo sarebbe legato alla durata del contratto. Il giocatore infatti accetterebbe un abbassamento del salario dagli attuali 4 milioni, ma richiede almeno un biennale, mentre la proposta della società non va oltre il prolungamento annuale. Le parti dovranno riparlarsi ma il rinnovo non appare semplice.

Il discorso è ancora più complicato per quanto riguarda Alessandro Bastoni. Il difensore andrà in scadenza a giugno 2024, ma c’è il serio rischio che i nerazzurri possano vivere una sorta di “Skriniar 2”. Sarà fondamentale trovare un accordo prima dell’inizio della prossima stagione altrimenti è probabile che il giocatore finisca sul mercato. L’Inter infatti non può permettersi in alcun modo di perdere un altro asset importante a zero. Di sicuro le pretendenti non mancherebbero.