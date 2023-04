Inter, rivoluzione in difesa? Spunta un nuovo nome (CdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 25/04/2023

Inter, possibile rivoluzione in difesa in vista della prossima stagione. Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sui rinnovi e possibili addii, confermando anche l’interesse per un nuovo giocatore.

Nel reparto arretrato, oltre all’ormai addio certo di Milan Skriniar, c’è ancora da capire quale sarà il futuro di De Vrij, Acerbi, Bastoni e D’Ambrosio. L’olandese è in scadenza a fine stagione e avrebbe già accettato una riduzione dell’ingaggio ma ancora manca l’accordo totale. Molto dipenderà dalla qualificazione in Champions per la prossima stagione. Discorso simile per Bastoni, in scadenza nel 2024, i nerazzurri vorrebbero blindarlo ma ci sarebbe ancora distanza tra domanda e offerta.

Inter, spunta Doekhi: rebus D’Ambrosio e Acerbi

Dubbi sul futuro di D’Ambrosio che è in scadenza a fine stagione e potrebbe salutare l’Inter a costo zero dopo ben 10 anni. Per Acerbi invece bisognerà fare i conti con la Lazio.

I nerazzurri nel frattempo si starebbero guardando intorno a caccia di rinforzi e tra i nomi nel mirino ci sarebbe anche quello di Danilo Doekhi, 24enne centrale olandese di proprietà dell’Union Berlino. Il suo valore è attualmente di 15 milioni di euro ma sulle sue tracce ci sarebbe anche il Napoli e diverse big europee.