Inter-Juventus, Inzaghi ancora due dubbi sull’undici da schierare

di Diego De Cicco, pubblicato il: 25/04/2023

Inter-Juventus, è già tempo di vigilia. Domani sera a San Siro si conoscerà chi sarà la squadra ad accedere alla finalissima di Coppa Italia a Roma. Si riparte dall’ 1a1 di Torino.

Secondo quanto riporta SkySport, Inzaghi avrebbe deciso 9 giocatori su 11 per domani sera. Rispetto al turn over effettuato in occasione della vittoriosa trasferta di Empoli saranno diversi i cambi iniziali.

Inter-Juventus, rientrano Darmian, Barella e Mkhitaryan. Dubbi su Brozovic-Calha e Big Rom -Dzeko.

In porta sicura la presenza di Onana anche a causa della squalifica di Handanovic. In difesa rientrerà Darmian a destra con Acerbi centrale e Bastoni a sinistra. A centrocampo tornano Mkhitaryan, che in toscana non c’era per motivi personali e Barella. Resta ancora il dubbio su chi far partire regista titolare tra Brozovic e Calhanoglu. Il croato ha giocato un buon match contro l’Empoli, ma Inzaghi sembra preferire il turco.