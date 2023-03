Inter, la Premier ti sta soffiando Asllani, tutto tace?

di Redazione, pubblicato il: 25/03/2023

(Inter) Asllani non ha trovato grandi spazi fino ad oggi. Dopo la vittoria nel derby è scattato l’obbligo di riscatto, l’Inter pagherà all’Empoli i dieci milioni di euro più due di bonus oltre ai quattro sborsati per il prestito nella scorsa estate. Un investimento di 16 milioni di euro che al momento non trova ragione visti i 500 minuti o poco più che il giovane albanese ha avuto a disposizione tra Campionato e coppe per mettersi in mostra.

Eppure c’è chi guarda a lui con estrema attenzione.

La Premier si muove

Secondo le informazioni raccolte dalla nostra redazione gli emissari di un club di Premier League hanno fatto tappa in queste ore in Albania per convincere il ragazzo a trasferirsi oltremanica. Il club in questione non è di primissima fascia ma poco cambia. La vetrina della Premier garantisce soldi e visibilità decisamente superiori a quelli della seria A, di fronte a prospettive ancora lunghe di panchina la scelta di Asllani potrebbe diventare quasi obbligata.

A fronte di ciò non resta che chiedersi quale sia la visione della società nerazzurra sul futuro di Asllani. 21 anni, un talento già dimostrato negli anni empolesi, aspettative altissime al momento del suo arrivo a Milano. Davvero possibile che tutto si risolva in funzione dell’ennesima plusvalenza ?