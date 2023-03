Mercato Inter, quali mosse in attacco? E’ derby al Milan per 6 nomi

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 24/03/2023

Mercato Inter, quali mosse per il reparto avanzato? Nel corso della prossima estate, la dirigenza nerazzurra, dovrà fare i conti con parecchie situazione spinose in sede di mercato. Infatti, tanti sono i giocatori in scadenza di contratto, con il riscatto in bilico o fuori dai piani del club di viale della Liberazione.

Una situazione che, ovviamente, andrà risolta in modo tale da poter programmare i futuri arrivi e consegnare una squadra che possa lottare per i primi quattro posti. Uno dei ruoli di cui si parla maggiormente, è quello dell’attacco. Correa, infatti, è fuori dai piani e il riscatto di Lukaku è sempre più lontano. Lautaro dovrebbe rimanere, mentre sembra vicino il rinnovo di Dzeko. Ma ci sono alcuni nomi che stuzzicano la dirigenze e che prospettano dei derby di mercato.

Mercato Inter, in estate grandi manovre per il reparto offensivo: si prospettano vari derby di mercato

Come detto, i nerazzurri, dovranno andare a caccia dei profili più adatti per rinforzare la rosa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, in estate, si prospettano dei derby di mercato per alcuni nomi. Come, ad esempio, quello di Retegui, andato in gol proprio ieri sera, all’esordio, con la maglia della Nazionale. Ma piace molto anche l’attaccante belga del Lens, Openda, che quest’anno sta facendo molto bene.

Andando in Austria, nome molto interessante è quello di Okafor, che il Milan vorrebbe per il post-Leao. Senza dimenticare il baby gioiellino del Club Brugge, Nusa, classe 2005. Infine, sempre d’attualità il nome di Scamacca, che non è riuscito a trovare molto spazio al West Ham, mentre dai costi decisamente più elevati è Balogun, attaccante dell’Arsenal, in questa stagione in prestito al Reims.