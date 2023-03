Inter, Baccin in tribuna per un nazionale: nerazzurri in pole per giugno

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 24/03/2023

Inter, i nerazzurri cercano con insistenza Mateo Retegui. La novità della Nazionale italiana di questi giorni, è stato sicuramente l’attaccante di proprietà del Tigre, Mateo Retegui. Il giocatore, ieri sera, contro l’Inghilterra, è stato protagonista di una buona gara, condita dal gol all’esordio con la maglia azzurra.

Su di lui, da tempo, ci sono gli occhi di tantissime società pronte a prelevarlo per giugno. Tra queste, anche la società nerazzurra che da tempo lo ha mandato a visionare ed in vista dell’estate vorrebbe sferrare l’attacco decisivo per portare l’attaccante in nerazzurro. Proprio per questo, c’è una novità dell’ultima ora parecchio interessante.

Inter, Retegui resta un nome molto forte per l’attacco nerazzurro: ieri Baccin lo ha visionato al Maradona

Dunque, Retegui, è stato il grande protagonista dell’Italia allo stadio Maradona. Un giocatore che, nonostante la squadra azzurra non abbia giocato una partita indimenticabile, è riuscito a mettersi in mostra segnando il gol che ha riacceso la speranza. Intanto, secondo quanto riportato da Sky Sport, proprio ieri sera i nerazzurri lo hanno visionato mandando Baccin al Maradona.

Il giocatore, in estate, verrà riscattato per 2,5 milioni dal Tigre, mentre il Boca Juniors manterrà il 50% sulla futura rivendita. Se la cifra non aumenterà molto, i nerazzurri sono pronti a portarlo a Milano e già da tempo hanno allacciato i contatti con il Tigre, provando a giocarsi anche la carta Facundo Colidio per abbassare la parte cash. Insomma, l’Inter su Retegui è più viva che mai. Vedremo se in estate la trattativa verrà concretizzata definitivamente.