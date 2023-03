Inter, Lukaku is on fire, alla faccia di Ibrahimovic

di Redazione, pubblicato il: 25/03/2023

(Inter) Tre gol ed una prestazione all’altezza dei suoi tempi migliori. Lukaku torna in nazionale e riprende confidenza con i gol a raffica, cosa dimenticata da tempo in maglia nerazzurra. La tripletta del belga ovviamente rinfranca tutto l’ambiente nerazzurro ed i tifosi. Big Rom dovrà essere decisivo nel rush finale di stagione con tre obbiettivi da centrare, quarto posto (almeno) in campionato, Coppa Italia e passaggio tre le quattro semifinaliste della Champions ’22-’23.

Il tutto è successo in Svezia, in casa del grande rivale Ibrahimovic in campo solo nel finale di gara ma in tempo per vedere Lukaku uscire portandosi via il pallone della gara.