Supercoppa, parla Inzaghi: dalle condizioni di Lukaku al dubbio sulla fascia

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 17/01/2023

Supercoppa, Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan in cui sarà in palio il primo trofeo stagionale. Il tecnico nerazzurro ha innanzitutto presentato la sfida sottolineandone l’importanza: “Sappiamo l’importanza della partita di domani, per di più è un derby: ho letto che in finale è successo solo due volte nella storia, cercheremo di fare una grande gara in una partita importante. È il primo trofeo stagionale, vogliamo fare una grande gara”.

L’Inter arriva al match da campione in carica dopo aver battuto la Juventus la passata stagione e intende mantenere il titolo. Il tecnico ha poi risposto ad alcune domande di formazione e fatto il punto sulle condizioni di Romelu Lukaku.

Supercoppa, le parole di Inzaghi su Lukaku e il ballottaggio sulla fascia

Il belga non è ancora al meglio della condizione fisica ma domani potrebbe tornare in campo: “Ieri si è allenato parzialmente in gruppo, la mia speranza è che possa lavorare senza più avvertire dolore, cosa che non è successa nella settimana dopo Parma e quindi ieri ha fatto un lavoro parziale, oggi vedremo come andrà. Se non dovesse recuperare per domani abbiamo speranze per quella successiva con l’Empoli. Il nostro auspicio è che possa lavorare senza avvertire più dolore, per noi deve essere qualcosa in più che purtroppo non abbiamo ancora potuto avere”.

Ancora in piedi il ballottaggio tra Dumfries e Darmian sulla fascia destra con l’italiano che sembra al momento favorito. Inzaghi ha preferito non sbilanciarsi dichiarando: “È un giocatore che sta facendo bene, è una grandissima risorsa per noi, nel ruolo c’è Dumfries che sta crescendo ed è tornato dal Mondiale con un problemino che sta risolvendo. Manca l’allenamento di domani, ho qualche dubbio che mi porto fino alla fine come sempre”.