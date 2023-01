Inter, Inzaghi suona la carica e dice la sua sul futuro di Skriniar

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 17/01/2023

Inter, dopo la conferenza stampa di rito Simone Inzaghi ha rilasciato anche alcune dichiarazioni ai microfoni di SportMediaset in vista della Supercoppa di domani contro il Milan. Il tecnico ha rimarcato l’importanza della sfida per poi sottolineare la vicinanza del presidente Zhang e di tutta la dirigenza.

“È una finale e dunque già di per sé è importantissima, in più è un derby ed è successo solo due volte nella storia, è una cosa nuova per tutti. È un trofeo che significherebbe tanto per noi, per la società, per i nostri tifosi. le finali sono partite a sé. Lo sarà anche stavolta e noi la stiamo preparando con cura, sapendo che sarà necessario fare anche una corsa in più per il compagno”.

Inter, Skriniar non preoccupa Inzaghi: le parole

Inzaghi ha poi risposto a una domanda sul futuro di Milan Skriniar, in scadenza di contratto a fine stagione e ancora dal futuro incerto: “Se ho paura di perderlo? Fa parte del calcio di oggi, io per come lo vedo lavorare e giocare no. Lo vedo concentratissimo e sereno, poi ho una società forte alle spalle che sta lavorando per risolvere nel migliore dei modi tutte le situazioni contrattuali, che non riguardano solo Skriniar. Per questo ho la massima fiducia”.

Intanto i nerazzurri, in attesa di Lukaku, sembrano aver ritrovato Lautaro. L’argentino è reduce da tre match di fila in cui è andato in gol e domani dovrebbe guidare l’attacco al fianco di Dzeko: “Conta motlissimo, è tornato molto bene e ha anche giocato più del previsto, complice qualche problema che abbiamo avuto in quel reparto. È un pezzo importantissimo della nostra squadra, deve continuare a giocare così come sta facendo”.