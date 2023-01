Mercato Inter, sul sogno il brusco stop. I tifosi ci speravano

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 17/01/2023

Mercato Inter, ore di rumor. L’ultimo ha animato non poco la giornata di ieri. Depay all’Inter, Correa al Barcellona: uno scambio che avrebbe avuto del sensazionale e che solleticava il pubblico nerazzurro. L’olandese, del resto, gode di stima trasversale e il suo arrivo avrebbe potuto aiutare. Tutto fatto? Non proprio, anzi. Nonostante una certa sicurezza dei media spagnoli sulle chance da assegnare all’affare, la smentita – netta – è arrivata direttamente dall’entourage di Depay.

L’olandese non arriverà all’Inter, parola del suo avvocato che – ai microfoni di Sky – ha commentato l’indiscrezione con dichiarazioni che non lasciano spazio ad interpretazioni.

Mercato Inter, il sogno Depay. Ma ieri sera è arrivata la frenata

“Non ci sono negoziazioni in corso per Depay all’Inter. Posso smentire questi rumors perché non è una possibilità che stiamo discutendo”. Da Sebastien Ledure, avvocato dell’attaccante olandese, una ricostruzione – riportata nel virgolettato da tuttosport – che smorza gli entusiasmi.

Resisterebbe, comunque, l’idea di altri intrecci col Barcellona. Brozovic-Kessié è infatti altro tema che anima le giornate di calciomercato. Decollerà davvero?