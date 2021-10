Sassuolo-Inter: come seguire la partita. Ciò che serve, sempre in diretta

Sassuolo-Inter sarà la gara serale del sabato di Serie A. InterDipendenza.Net la seguirà in diretta.

La sfida, in programma al Mapei Stadium questa sera, si preannuncia caldissima. La formazione di Inzaghi vuol riscattare il mancato successo contro lo Shakhtar che ha caratterizzato la settimana di Champions. In campionato l'Inter non perde un colpo, e la corsa al primo posto oggi occupato dal Napoli, va proseguita con autorità. La gara sarà raccontata dalla nostra testata. Con la consueta diretta testuale, vivremo tutte le emozioni del match. Dalle scelte di formazione, ai gol e alle azioni salienti di un match tutto da vivere. Sassuolo-Inter sarà così sulle nostre pagine, in diretta, a partire dalle 20.45.

Non solo. Già prima del match approfondiremo tutti i temi, e dedicheremo spazio alle interviste pre-gara. Nel post, invece, appuntamento con le attesissime pagelle e le emozioni a caldo dei protagonisti della sfida.

Il Sassuolo arriva alla gara con qualche problema (leggi la situazione dei neroverdi, clicca qui). L'Inter dovrebbe schierare la miglior formazione possibile, con Darmian preferito a Dumfries. E la coppia Lautaro-Dzeko davanti. Difficile, invece, l'impiego dal primo minuto sia di Correa che di Sanchez.

E a centrocampo? Ieri Inzaghi ha difeso Calhanoglu: il turco sarà regolarmente nell'undici titolare (leggi qui le dichiarazioni del mister).

Nel Sassuolo lo 'spauracchio' è Raspadori. Proprio il gioiello degli emiliani agirà in attacco da centravanti. Nelle scorse ore sono arrivate conferme sull'avvicinamento dell'Inter all'attaccante della Nazionale italiana. Un motivo di curiosità in più sarà, dunque, la prova del calciatore che tanto piace ai nerazzurri (leggi l'ammissione del Sassuolo sulla trattativa con l'Inter, clicca qui).