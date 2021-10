Inter, parla Inzaghi. Segui la conferenza in diretta su InterDipendenza.Net

Per l'Inter è tempo di rituffarsi in clima campionato: oggi parlerà Inzaghi in conferenza.

Il mister nerazzurro, reduce dalla delusione in Champions e il pareggio amaro contro lo Shakhtar, vorrà certamente ritrovare assieme ai suoi ragazzi il dolce obiettivo dei tre punti in Sassuolo-Inter. Appuntamento, con le parole di Inzaghi, alle 13.30. La conferenza stampa sarà seguita da InterDipendenza.Net con la diretta testuale che vi proporrà tutti i pensieri del tecnico alla vigilia di un match (fischio d'inizio domani alle 20.45) tutto da vivere. Basterà seguire questo articolo, e aggiornarlo (premi F5) a partire dall'orario d'inizio della conferenza.

Curiosità per le possibili scelte di formazione e, naturalmente, lo stato di forma di un gruppo che sta rincorrendo con personalità la capolista Napoli. Vincere assicurerebbe ulteriore slancio ad un gruppo che, peraltro, e almeno in campionato, segna tanto, e diverte altrettanto.

Sarà così anche domani? Il match col Sassuolo si preannuncia, in realtà, particolarmente insidioso. Fra gli attori principali della gara potrebbe esserci proprio quel Raspadori, accostato ai nerazzurri con insistenza, talento ormai acclarato, anche per la Nazionale italiana di Roberto Mancini. Ed è stato proprio il club neroverde, in queste ore, ad ammettere l'approccio. Tutto confermato dunque (leggi qui cosa è avvenuto), e un'idea concretissima per l'Inter. Da sempre club foriero di giovani speranze, il Sassuolo si sta confermando vetrina interessante.

Il calciomercato sullo sfondo, la partita al centro. Tornando alla sfida contro gli uomini di Dionisi, Inzaghi potrebbe domani operare dei cambiamenti in formazione, mentre qualche problema di troppo è subentrato nelle ultime ore in casa Sassuolo, leggi qui tutte le defezioni.