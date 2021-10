Sassuolo-Inter, tre recuperi e due giocatori out per gli emiliani

Tre recuperi e due calciatori fuori nelle convocazioni del tecnico del Sassuolo, Dionisi.

Per la partita di domani sera contro l'Inter, l'allenatore neroverde ha stilato la lista dei suoi convocati in cui, a sorpresa, figurano il terzino tedesco Jeremy Toljan, il baby portiere Giacomo Satalino e il portiere titolare Andrea Consigli che, alla vigilia, erano dati per assenti a causa di alcuni problemi fisici, visto che per tutta la settimana si erano allenati a parte. Restano, invece, ancora fuori Filippo Romagna e Pedro Obiang. Tre recuperi che rendono ancora più difficoltosa la partita per l'Inter, contro un avversario che, tradizionalmente, ha sempre messo in grosse difficoltà la squadra nerazzurra.

Intanto, ecco la lista completa dei convocati del Sassuolo:

Portieri: Giacomo Satalino, Andrea Consigli, Gianluca Pegolo.



Difensori: Edoardo Goldaniga, Kaan Ayhan, Rogerio, Federico Peluso, Mert Muldur, Vlad Chiriches, Jeremy Toljan, Gian Marco Ferrari, Giorgos Kyriakopoulos



Centrocampisti: Francesco Magnanelli, Maxime Lopez, Filip Djuricic, Davide Frattesi, Abdou Harroui, Hamed Traore, Matheus Henrique.



Attaccanti: Jeremie Boga, Giacomo Raspadori, Domenico Berardi, Gianluca Scamacca, Gregoire Defrel.

Una squadra molto giovane, ma che ha davvero molto da dire. Anche in questa stagione, il Sassuolo, ha dimostrato di volersela giocare contro tutti senza paura. Spetterà a Simone Inzaghi trovare le giuste contromisure - leggi qui le parole del tecnico nerazzurro in conferenza stampa -, visto che, anche lui, con la sua ex squadra, la Lazio, ha spesso sofferto contro il Sassuolo, perdendo dei punti in classifica fondamentali. Vedremo se domani, l'Inter, riuscirà a superare l'ostacolo e a riprendere la via della vittoria dopo il pareggio contro lo Shakhtar in Champions League, proprio contro un ex allenatore del Sassuolo come De Zerbi, e dopo il pareggio beffa, per 2-2, contro l'Atalanta in campionato.

Sicuramente, sarà una partita che offrirà tanti temi e metterà in mostra tanti talenti giovani, soprattutto per il Sassuolo. E' di oggi la notizia, per bocca dell'ad degli emiliani, Giovanni Carnevali, dell'interessamento dell'Inter per Giacomo Raspadori e per Gianluca Scamacca - leggi qui le parole complete di Carnevali.