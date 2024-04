Quando l’Inter ci provò per Foden

di Redazione, pubblicato il: 13/04/2024

(Inter) Darren Bowen è stato uno dei primi allenatori di Phil Foden nelle giovanili del City. Il tecnico ha parlato ai microfoni di TalkSport.com rivelando che l’Inter si era interessata concretamente al gioiello inglese.

Tuttosport riporta il brano in questione. “!Lo abbiamo portato in alcuni tornei solo per fargli fare esperienza, non poteva giocare. Volevamo farlo abituare a viaggiare e frequentare ambienti diversi. Tutti parlavano di lui e si chiedevano per quale motivo non giocasse, a dimostrazione del fatto che la sua fama già lo precedeva. Dopo un altro torneo dedicato ai giovani, Foden avrebbe potuto intraprendere una nuova strada lontana dal Manchester City. L’Inter ci chiese quanto volessimo per poterlo acquistare, ma Phil è un tifoso dei Citizens e non c’è mai stata la possibilità che lasciasse l’Inghilterra“.