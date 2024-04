Inter, anche la Primavera è una schiaccia sassi

di Redazione, pubblicato il: 13/04/2024

(Inter) In casa nerazzurra non c’è solo la squadra di Inzaghi a dominare il proprio torneo. Anche la Primavera di Chivu corre verso il primato finale nel campionato di categoria. I giovanotti hanno regolato ieri il Sassuolo in trasferta con un netto 3 a 0, frutto della doppietta di Quieto e del gol nel finale di Miconi.

Con questo successo la Primavera interista consolida il primo posto in classifica e si porta a più 4 sulla Roma che in questo week end si troverà ad affrontare il big match con la Juventus.