Inter, Asllani innamorato dei nerazzurri: che parole sul gruppo e sulla sua esperienza a Milano!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 12/04/2024

Inter, Asllani innamorato della squadra nerazzurra. Uno dei giocatori che, in questa stagione, è migliorato maggiormente, è sicuramente Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese, al netto di qualche errore di gioventù, ha mostrato grande voglia di mettersi a disposizione e ha trovato più spazio rispetto alla scorsa stagione. Un attestato di stima crescente per un ragazzo che sembra essersi inserito alla perfezione all’interno del gruppo nerazzurro.

Proprio di questo, lo stesso Asllani, ha parlato ai microfoni di ABC Morning Show, usando parole al miele sia per tutto il gruppo interista, sia per la sua avventura a Milano.

Ecco le parole di Asllani: “Ho detto e continuerò a dire che per me non c’è posto migliore dell’Inter. Ci sono tanti campioni, mi aiutano ogni giorno. Ho due anni di esperienza. Sono entrato nel gruppo al 100%. Amo i giocatori e loro amano me. Per me è un sogno. Vado molto d’accordo con Frattesi e Lautaro, mi trovo molto bene con tutti, ma con loro ho un rapporto migliore. Calhanoglu mi ha preso molto vicino a sé, mi ha parlato tante volte e nelle partite in cui non c’era mi scriveva. Per me è un idolo. Sto imparando da lui, è un giocatore che ha tantissima esperienza e voglio continuare ad imparare ancora di più. Europeo? Andarci e giocare con le squadre più forti è la cosa più bella. Abbiamo una possibilità, sappiamo che è difficile. Abbiamo partite speciali, cercheremo di sorprendere”.