Cagliari-Inter, scelti i sostituti di Pavard e Lautaro. E occhio a Mkhitaryan. La probabile formazione

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 12/04/2024

Cagliari-Inter, la probabile formazione dei nerazzurri. In casa Inter, la concentrazione in vista del prossimo impegno casalingo di campionato contro il Cagliari. La squadra di Claudio Ranieri sta cercando di portare a casa quanti più punti possibili in queste ultime giornate, per avere finalmente la matematica salvezza. Per questo servirà la massima concentrazione e la scelta dei migliori uomini possibili da schierare dal primo minuto.

A tal proposito, Simone Inzaghi, sembra aver scelto chi dovrà scendere in campo contro la formazione sarda. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro schiererà Sommer in porta, in difesa Acerbi e Bastoni, rientrante dall’infortunio, sembrano sicuri del posto da titolare. Mentre, al posto dello squalificato Pavard, dovrebbe giocare Yann Bisseck. In mezzo, Darmian dovrebbe vincere il ballottaggio con Dumfries sulla corsia destra, con Barella, Calhanoglu e Dimarco ai loro posti.

Occhio alla posizione di Mkhitaryan, che ha giocato ben 19 partite consecutive da titolare ed è diffidato. Dunque, in caso di cartellino giallo, salterebbe il derby. Per questo Frattesi, match winner contro l’Udinese, sembra insidiare il centrocampista armeno in vista di domenica. In avanti, sarà assente Lautaro Martinez, anche lui squalificato, e al suo posto dovrebbe giocare Alexis Sanchez con al suo fiano Marcus Thuram.