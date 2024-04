Inter, Calhanoglu si confessa: le parole sul nuovo ruolo e Inzaghi. E sulla possibilità di vincere lo scudetto nel derby…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 12/04/2024

Inter, Calhanoglu si confessa. A due giorni dalla partita di campionato contro il Cagliari, il centrocampista nerazzurro, Hakan Calhanoglu, rilascia un’intervista alla CBS in cui parla di tanti aspetti della sua esperienza all’Inter, tra cui anche quella della possibilità di vincere lo scudetto nel derby contro il suo ex Milan.

Ecco le parole di Calhanoglu: “Penso che il segreto sia che dopo la finale di Champions persa contro il City, siamo cresciuti come squadra. Ci alleniamo duramente per diventare uno dei cinque migliori club d’Europa. Abbiamo un buon allenatore che.è molto aperto e che controlla tutto molto bene. Penso che per lui non sia facile, ma noi giocatori gli rendiamo le cose più semplici. La posizione in campo? Tutti mi conoscevano come un numero dieci, ora sono cresciuto nel mio nuovo ruolo che mi piace molto. Ho preso il posto di Brozovic dopo la sua partenza. Sono contento perché a volte gioco come fossi un difensore aggiunto, con gli altri ci scambiamo spesso le posizioni in campo e ci muoviamo molto, muoviamo molto la palla e questo è difficile per gli avversari che non hanno un punto di riferimento. Prima ero più ‘leggero’, adesso mi piace essere aggressivo per recuperare palla”.

Sul nuovo ruolo: “Penso che come un giocatore migliori di anno in anno, così succede anche agli allenatori che provano cose nuove e, come ho detto prima, Inzaghi è un tecnico molto aperto a tutto, prova e rende l’Inter veramente importante. In passato l”Inter non giocava così e a tutti ci piace vederci giocare in questo modo e devo dire che lui e il suo staff stanno facendo un buon lavoro. Purtroppo siamo usciti contro l’Atletico, eravamo delusi, ma ora siamo focalizzati sullo scudetto. Vogliamo mettere la seconda stella sul petto. Futuro? Amo l’Italia, la gente, sono da 7 anni a Milano e voglio vivere qui anche dopo aver smesso di giocare”.

Sulla possibilità di vincere lo scudetto nel derby: “Se dovessimo vincere lo scudetto nel derby sarebbe ovviamente pazzesco. Ma spero solo che sia una bella partita e una partita corretta. Come ho sempre detto, spero in una bella partita e spero che i festeggiamenti siano in ogni caso fatti in maniera tranquilla. Perché mi ricordo come ha festeggiato il Milan in passato quindi voglio stare molto calmo, sarà una partita durissima”.