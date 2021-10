Mourinho furioso: diversi giocatori finiscono sul mercato. Inter in agguato

Josè Mourinho su tutte le furie dopo la pesante sconfitta in Conference League contro i norvegesi del Bodo Glimt e sarebbe pronto a prendere severi provvedimenti.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la ‘brutta figura’ di ieri sera avrebbe spinto il tecnico a chiedere la cessione di diversi elementi e la loro conseguente sostituzione con giocatori dotati di maggiore esperienza e carisma.

Sulla lista dei partenti sarebbe finito anche Gonzalo Villar, da tempo nel mirino dell’Inter (qui la nostra esclusiva). Lo spagnolo, dopo essersi messo in luce la scorsa stagione con Paulo Fonseca, non sta riuscendo a trovare spazio con Josè Mourino che non lo riterrebbe forse adatto al suo stile di gioco. Finora ha collezionato soltanto 4 presenze, tutte in Conference League. L’ultima nel match di ieri sera, giocando solo i primi 45’ per poi essere sostituito all’intervallo.

Il centrocampista sarebbe un profilo molto gradito a Simone Inzaghi e lo avrebbe individuato come principale alternativa a Marcelo Brozovic. Come raccolto dalla nostra redazione, il tecnico nerazzurro lo avrebbe contattato personalmente per sondare la sua disponibilità al trasferimento in nerazzurro (qui potete leggere la nostra esclusiva del 27 settembre). I nerazzurri avrebbero provato ad acquistarlo già in estate con uno scambio con Roberto Gagliardini (qui l'articolo integrale), ma alla fine la trattativa non decollò. L’Inter, complice anche la volontà di Josè Mourinho di cederlo, starebbe monitorando con attenzione la situazione in attesa di ulteriori sviluppi e sarebbe pronta a fare un nuovo tentativo nella sessione invernale di mercato. Il futuro di Gonzalo Villar, a questo punto, sembrerebbe sempre più lontano dalla Roma.