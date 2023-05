L’Inter e Zhang non dimenticano chi l’ha riportata a riveder le stelle

di Redazione, pubblicato il: 05/05/2023

(Inter) Il Napoli vince il suo terzo scudetto a Udine. La cavalcata degli azzurri è stata entusiasmante fino ad un mese fa poi è subentrata una deconcentrazione normale con un vantaggio così ampio ma adesso la festa sotto il Vesuvio può iniziare. L’Inter è stata tra i primissimi club a congratularsi con gli azzurri e con Luciano Spalletti, che ha guidato i nerazzurri dal 2017 al 2019 centrando due qualificazioni in Champions dopo lunghi anni di assenza.

“Il Presidente Steven Zhang e tutto il Club si congratulano con il Napoli e con Luciano Spalletti per la conquista dello Scudetto”.

Anche Beppe Marotta ha inviato le sue congratulazioni per mezzo dell’Ansa. “Faccio grandi complimenti al Napoli, società, allenatore e squadra per questo traguardo storico. Hanno fatto una cavalcata straordinaria e hanno meritato di vincere questo scudetto”.