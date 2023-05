Inter, Lautaro uber alles: il Toro stacca tutti, Messi compreso

di Redazione, pubblicato il: 05/05/2023

(Inter) E’ tornato il Toro scatenato. Dopo un periodo di appannamento Lautaro ha ritrovato la via del gol nel momento topico della stagione, quando ogni pallone scagliato alle spalle dei portieri conta il doppio.

5 gol nelle ultime 3 partite, 19 in serie A, 22 in totale in stagione. Nell’anno solare 2023 12 gol in serie A, uno rispettivamente in Champions League, Supercoppa e Coppa Italia. Nessun argentino come lui, Messi è fermo a 12, Dybala a 9, Di Maria e Alvarez lontani a quota 7.