05/05/2023

(Inter) I biglietti per il derby di Champions stanno creando un turbinio di polemiche. Da un lato i costi ritenuti eccessivi da molti tifosi, dall’altro un bagarinaggio sfrenato e sfrontato. Tickets evidentemente in possesso degli abbonati che hanno potuto confermare il loro posto rivenduti su canali secondari a migliaia di euro.

Per porre un freno al fenomeno l’Inter ha preso una decisione definitiva anche se tardiva. Nessun cambio di nominativo sarà permesso, dunque stop alla rivendita dei biglietti per il derby di ritorno.

Lo annuncia la società in un comunicato ufficiale.

“Per i biglietti acquistati dalla giornata di oggi in avanti, ossia nella fase di vendita anticipata per abbonati, soci InterClub ed eventuali titolari SiamoNoi, non sarà possibile effettuare il cambio di nominativo dell’utilizzatore. Il Club invita quindi tutti i tifosi a diffidare dalle offerte sul mercato secondario, come siti di annunci tra privati o di secondary ticketing, in quanto si rischia di acquistare tagliandi che non consentiranno l’accesso allo stadio se non di incorrere in vere e proprie frodi. Inoltre, ogni abuso riscontrato dalla Società potrà comportare l’annullamento dei biglietti precedentemente acquistati per violazione dei termini e condizioni di acquisto”.