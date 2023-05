Roma-Inter, cambia ancora l’attacco: la probabile (CdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 05/05/2023

Roma-Inter, domani alle 18:00 i nerazzurri tornano in campo per la trentaquattresima giornata di Serie A. Scontro diretto per la Champions League contro in grande ex Jose Mourinho.

Nerazzurri ha caccia della quarta vittoria di fila in campionato potrebbero fare un leggero turnover in vista dell’euro derby di Champions. A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport spiegando che Inzaghi cambierà nuovamente la coppia d’attacco.

Roma-Inter, Lukaku-Correa in attacco: il belga si gioca il posto in Champions

Inzaghi continua con la rotazione degli attaccanti in questo mese pieno di impegni. Contro i giallorossi dovrebbero partire da titolari Lukaku e Correa con Lautaro e Dzeko in panchina.

In porta torna Onana con Darmian,Bastoni e uno tra Acerbi e De Vrij. A centrocampo tre posti per quattro tra Brozovic, Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan.