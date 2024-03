Lautaro-Inter, altro round rinnovo a Madrid: ecco di cosa si parlerà stasera. E c’è un retroscena

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 12/03/2024

Lautaro-Inter, domani altro round per il rinnovo. La squadra nerazzurra è molto concentrata in vista della partita di domani sera contro l’Atletico Madrid valida per l’accesso ai quarti di finale di Champions League. Un match sicuramente importantissimo e complicatissimo, reso ancora più difficile, oltre che per il valore enorme dei colchoneros, anche per l’ambiente del Wanda Metropolitano che sarà una bolgia.

Per questo servirà la migliore Inter possibile e la massima cura ad ogni dettaglio e ad ogni situazione di gioco. Intanto, mentre in campo si giocherà una partita importantissima, anche fuori ce ne sarà un’altra altrettanto importante. Si tratta del rinnovo di Lautaro Martinez. L’attaccante nerazzurro, con le sue prestazioni e i suoi gol, si è guadagnato l’essere il totem di questa squadra. Ed è per questo che la società vuole addivenire quanto prima ad una soluzione.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarà un incontro tra l’agente del Toro, Alejandro Camano, e i dirigenti nerazzurri. Non sarà un incontro risolutivo della trattativa, vista la negoziazione così importante, ma di sicuro si potranno gettare ulteriori basi per il prolungamento e per addentrarsi ancora di più sulle questioni economiche.

Intanto, proprio su Lautaro e sulla sua volontà di rimanere in nerazzurro, c’è un retroscena. Infatti, pare che due big europee si siano interessate a lui nel corso dell’estate, ma lo stesso giocatore avrebbe rifiutato per rimanere a Milano dove sta benissimo e dove è diventato anche un uomo immagine.