Inter, quando tornano Arnautovic e Carlos Augusto? I tempi di recupero dei due nerazzurri

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 11/03/2024

Inter, quando tornato Arnautovic e Carlos Augusto? In casa nerazzurra, la vittoria contro il Bologna, è stata accolta con grande entusiasmo da parte della squadra e dell’ambiente in generale. Una vittoria contro una delle compagini più in forma del campionato e che, attualmente, occupa la quarta posizione in campionato. Di sicuro, un modo ottimo per iniziare a preparare la sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid.

Quella contro i colchoneros, sarà una sfida molto particolare, contro una squadra forte che ha ritrovato il suo totem Griezmann, in un ambiente particolarmente infuocato. Servirà la migliore Inter possibile e ci vorrà la massima cura ad ogni dettaglio e ad ogni situazione di gioco. Per questo, Inzaghi, dovrà valutare gli uomini migliori in modo da schierare la miglior formazione possibile in campo.

Sicuramente, come oramai certo, non saranno della partita nè Marko Arnautovic, nè Carlos Augusto. I due nerazzurri, nella partita contro il Bologna, sono usciti anticipatamente dal campo a causa di un infortunio che non permetterà di avere il loro contributo in Champions League. Per entrambi, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sono già chiari i tempi di recupero. Per l’austriaco, con ogni probabilità, se ne riparlerà dopo la sosta per le nazionali, in una delle due partite tra Empoli ed Udinese. Il brasiliano, invece, potrebbe riuscire a strappare la convocazione già nella prossima sfida contro il Napoli, ma anche qui bisognerà valutare bene le condizioni del giocatore.