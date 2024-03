Mercato Inter, nome a sorpresa dall’Eredivisie: può arrivare a basso costo quest’estate

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 11/03/2024

Mercato Inter, nome nuovo per la fascia destra. I nerazzurri, in questo momento, sono molto concentrati per la sfida in Champions League contro l’Atletico Madrid. La squadra del Cholo Simeone promette battaglia, specie in un ambiente caldissimo come quello del Wanda Metropolitano. Per questo servirà la migliore Inter possibile e la massima cura di ogni dettaglio e di ogni situazione di gioco per provare a passare il turno ed accedere ai quarti di finale.

Intanto, in viale della Liberazione, si lavora in maniera continua per provare a rinforzare la squadra dell’anno prossimo. Ed uno dei ruoli su cui ci si concentrerà sarà sicuramente quello dell’esterno destro. Il rinnovo di Dumfries, infatti, ad oggi, sembra in alto mare e Buchanan, che è ancora in fase di apprendimento, è stato schierato più sulla corsia mancina che su quella destra. Per questo, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, c’è un nome a sorpresa per la corsia destra nerazzurra.

Si tratta dell’esterno giapponese Sugawara di proprietà dell’Az Alkmaar. Il giocatore, classe 2000, interessa da tempo gli osservatori nerazzurri e per i motivi sopra esposti potrebbe essere davvero l’opzione migliore. Il costo del cartellino non è nemmeno esorbitante, visto che il ragazzo ha il contratto in scadenza il 30 giugno del 2025 e con circa 10-15 milioni l’affare potrebbe andare in porto.