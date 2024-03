Mercato Inter, grande interesse per l’attaccante rivelazione della Serie A: ecco la valutazione del giocatore

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 12/03/2024

Mercato Inter, si punta all’attaccante rivelazione della Serie A. In casa nerazzurra la concentrazione è al massimo livello per la partita di domani sera contro l‘Atletico Madrid. Gli uomini di Inzaghi, all’andata, sono riusciti a vincere il match grazie al gol di Arnautovic, ma al ritorno sarà un’altra storia, in un ambiente infuocato, contro una squadra che ha recuperato il suo totem, Antoine Griezmann.

Per questo servirà la massima concentrazione per provare a fare la partita perfetta. Intanto, in viale della Liberazione, si lavora anche per programmare il futuro e per trovare quei giocatori che possano fare al caso della rosa di Simone Inzaghi anche per la prossima stagione. E, tra questi, c’è una novità importante che arriva dalla Germania e dal giornalista di Sky Sport DE, Plettenberg.

Infatti, stando a quanto riportato, i nerazzurri si sarebbero interessati molto all’attaccante del Bologna, Joshua Zirkzee. L’attaccante, rivelazione di questa Serie A, è sotto gli occhi anche di Juventus e Milan, e grazie alle sue prestazioni e ai suoi gol – è stato autore, fino ad ora, di ben 11 gol e 6 assist -, si è guadagnato l’interesse delle big.

Il Bologna lo valuta circa 35-40 milioni di euro e, stando sempre a quanto riportato dal giornalista, ad oggi non rappresenta una priorità per il Bayern Monaco che non avrebbe intenzione di investire su di lui la recompra di cui ha diritto.