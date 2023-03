di Redazione, pubblicato il: 21/03/2023

(Inter) L’infortunio di Milan Skriniar è più grave di quanto si potesse pensare. La conferma arriva del medico della Slovacchia, Zsolt Fegyveres con un comunicato sul sito ufficiale della Federazione : «Skriniar mi ha contattato un mese fa per la prima volta a causa di un mal di schiena. A Milano ha iniziato a fare terapie ma non sono servite. L’hanno sottoposto a risonanze magnetiche che hanno individuato in danno al disco invertebrale. Ha fatto delle terapie ma le sue condizioni sono peggiorate, adesso ha dolore anche da fermo». .