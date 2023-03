Inzaghi-Inter, addio in estate? Un allenatore su tutti in pole per sostituirlo

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 21/03/2023

Inzaghi-Inter, a giugno potrebbe esserci l’addio definitivo. Lo scudetto perso in malo modo della scorsa stagione e il brutto campionato fatto di nove sconfitte – almeno fino a questo momento – hanno messo Simone Inzaghi in una posizione scomoda agli occhi della dirigenza nerazzurra. L’allenatore interista, infatti, nonostante le due Supercoppe e la Coppa Italia, non è più certo di rimanere a Milano nella prossima stagione.

Tante voci sono circolate in questi giorni e anche in queste ore. Proprio la notizia dell’ultimo minuto è quella del sostituto del tecnico nerazzurro che potrebbe essere un allenatore che, sia l’anno scorso che quest’anno, sta facendo parecchio bene e intriga i dirigenti di viale della Liberazione.

Inzaghi-Inter, a giugno lo strappo definitivo? C’è un nome che intriga molto per sostituirlo in panchina

Come detto, Inzaghi, potrebbe davvero andare via da Milano a giugno. E del futuro dell’attuale tecnico nerazzurro ha parlato l’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb. Il giornalista, infatti, ha ammesso come tra tecnico e dirigenza, oltre che con l’ambiente, ci sia uno strappo che si nota anche dall’esterno.

Per sostituirlo, lo stesso Di Marzio, ha fatto un nome in particolare. Si tratta dell’attuale allenatore del Bologna, Thiago Motta, che intriga molto in viale della Liberazione. In questo momento c’è stata solo una richiesta di informazioni per capire come l’italo-brasiliano sia a livello di carattere e di temperamento. Vedremo se, dopo il campo, Motta sarà nerazzurro anche in panchina. Tutto dipenderà da questo finale di stagione e da quali risultati arriveranno.